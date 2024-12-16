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Сегодня, 12:10

Мостовой не исключил, что однажды может возглавить «Спартак»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил, может ли представить себя в будущем главным тренером красно-белых.

«Я до сих пор вспоминаю интервью, которое давал, когда вернулся в Россию в 2010 году. Я говорил, что хочу остаться в российском футболе. Я и 15 лет назад ждал предложения от красно-белых, и до сих пор жду. Но сейчас уже с юмором отвечаю, что не судьба, наверное (смеется). Хотя по-прежнему не исключаю того, что однажды возглавлю «Спартак». С удовольствием! Этот клуб всегда будет особенным для меня», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

В мае 2023 года Мостовой начал обучение на тренера в академии РФС, в рамках которого осенью прошел специальную стажировку в московском «Динамо». При этом «Спартак» отменил стажировку 56-летнего специалиста.

Источник: РБ Спорт
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Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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