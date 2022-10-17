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Сегодня, 12:12

Мостовой не понимает, почему все накинулись на тренера ЦСКА Федотова после его слов об Абаскале

Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал высказывание главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля после ничьей в матче 13-го тура РПЛ (2:2). Игра прошла 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

На послематчевой пресс-конференции Федотов заявил: «Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю».

«Что Федотов сказал плохого в адрес Абаскаля? Он же не понимал, кто именно там прыгал, народу-то много. Если на все обращать внимание, то можно сойти с ума. В его высказываниях ничего ужасного не замечаю. Там много кто бегает и прыгает. Почему все накинулись на Федотова? Соболев или Чалов? Эти сравнения ни к чему. Каждый играет на своих сильных качествах. Оба хорошие футболисты, но они разные», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В составе красно-белых голы забили Александр Соболев и Антон Зиньковский. За ЦСКА дубль оформил Федор Чалов.

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. ЦСКА располагается на третьей строчке с 25 баллами. В 14-м туре РПЛ команда Абаскаля сыграет с «Химками» (23 октября), а коллектив Федотова встретится с «Оренбургом» (23 октября).

33-летний Абаскаль тренирует «Спартак» с июня 2022-го. Ранее он работал в «Базеле». 56-летний Федотов возглавляет ЦСКА с июня текущего года.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-zachem-vse-nakinulis-na-fedotova/
Александр Мостовой
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
23
11
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