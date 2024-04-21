Мостовой не понял решение Безбородова, не назначившего пенальти в матче «Зенита» против «Оренбурга»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оценил эпизод с неназначенным пенальти в матче против «Оренбурга» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

Во втором тайме арбитр Владислав Безбородов не назначил одиннадцатиметровый в пользу «Зенита» после попадания мяча в руку защитника гостей Данилы Прохина.

— Что можете сказать об эпизоде с неназначенным пенальти после удара Мантуана?

— Видел этот момент издалека. В раздевалке обсуждали, но теперь интересно, что скажут судьи по этому поводу.

— Сергей Семак на пресс-конференции сказал, что не понял решение арбитра.

— Я тоже не понял. Интересно будет послушать, чем руководствовались судьи, — сказал Мостовой «СЭ».

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков.

«Оренбург» (26) остается 12-м в турнирной таблице.

В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Рубин» в перенесенном 21-м туре РПЛ. Игра пройдет 24 апреля. «Оренбург» в этот же день дома сыграет с «Динамо».