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РПЛ

Сегодня, 18:07

Мостовой не считает, что матч с «Ростовом» станет ключевым для Абаскаля

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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ростовом».

«Думаю, что «Спартак» фаворит, потому что он играет дома. Можно сказать, что предыдущую игру с «Локомотивом» в меньшинстве он неплохо сыграл. Поэтому у «Спартака» будет преимущество над «Ростовом». Не думаю, что для Абаскаля эта игра станет ключевой. Я уже это слышу на протяжении года. Тем более команда идет в одной-двух побед от тройки лидеров. По таблице здесь ничего страшного нет», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Сергею Жуков.

Матч «Спартак» — «Ростов» пройдет 12 ноября в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

После 14 туров «Спартак» занимает шестое место (21 очко), «Ростов» — 11-й (17 очков).

Александр Мостовой
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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