Мостовой не считает, что у «Ростова» наступил спад

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой предположил, сможет ли «Ростов» побороться за втрое место в конце чемпионата.

«Сейчас «Ростову» будет сложнее, но перед дерби «Спартак» тоже отставал от ЦСКА на 4 очка, и все кричали, что армейцы займут второе место. Вчера красно-белые победили, хоть и с помощью судей. В оставшихся матчах можно набрать 6 очков, поэтому и ЦСКА может еще потерять. Ясно, что «Ростов» в меньшей степени фаворит на второе место. Можно ли назвать это спадом у команды Карпина? Нет, я так не думаю. Они шли в тройке на протяжении всего чемпионата. Для них остаться в четверке — это хороший результат», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 28-го тура «Ростов» отстает от третьего места на 3 очка, а от второго на 4.