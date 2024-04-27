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Сегодня, 11:46

Мостовой не считает, что «Зенит» легко обыграет «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Зенитом» в 26-м туре РПЛ.

У «Зенита» непростой выезд к «Динамо». Будет интересно посмотреть. Конечно, небольшой перевес на стороне «Зенита», 55 на 45. Но с другой стороны, «Динамо» тоже все понимает. Поэтому не жду здесь легкой победы. Тем более «Зенит» сейчас в таком состоянии и думает: «Ничего себе, мы же можем проигрывать», — цитирует Мостового Metaratings.

Динамо на своем поле примет Зенит в воскресенье, 28 апреля. Начало матча — в 19.15 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Александр Мостовой
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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