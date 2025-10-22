Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

22 октября, 11:31

Мостовой не считает «Локомотив» народной командой: «Глупости. Сравните, сколько раз чемпионом становился «Спартак», а сколько они»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» объяснил, почему не считает «Локомотив» народной командой.

«В одно время поднимали тему футбольной столицы. Там «Спартак» выиграл. Здесь то же самое. Ну какой «Локомотив»? Это все глупости. Они должны получать удовольствие от борьбы за чемпионство — все. В Советском Союзе они играли в первой лиге. Мы только в России услышали про такую команду. Сравните, сколько раз чемпионом становился «Спартак», а сколько они», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» является 12-кратным чемпионом СССР, 10-кратным чемпионом России, 10-кратным обладателем Кубка СССР и 4-кратным обладатель Кубка России. Также клуб 1 раз выигрывал Суперкубок России.

На счету «Локомотива» 3 чемпионства России, 2 Кубка СССР, 9 Кубков России и 3 Суперкубка страны.

111

  • _моро

    вы шакалы черножопые только толпой можете, ссыкливые твари?) пасть ишачью захлопни и терпи, обоссышь

    28.10.2025

  • руслан магомедов

    ты пес смердячий уркаин долбелло. приезжай всем аулом будем пасти.

    25.10.2025

  • Каспийский берег

    Все это давно сделано! Вот за тебя есть небольшой страх. Только конь сбитый поможет. Потому как не гуталин....не треники растянутые.....не алкоголичка.....не смогут помочь. Гончие выведут на твой след....ты будешь растергаз путинскими псами.

    24.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну у меня же нет в роду алкоголиков в третьем поколении.))

    23.10.2025

  • hovawart645

    Ты умный?! Ню-ню...

    23.10.2025

  • плохокот

    Дрожи, буржуй, настал последний бой. Против тебе весь бедный класс поднялси, Он улыбнулси, рассмеялси, все цепи разорвал, И за победу бьется как герой. (оттуда же)

    23.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Зато трезвый , умный , и не лимита . Я директор зоопарка.

    23.10.2025

  • hovawart645

    Ты мелок и низок. Мерзкий и гнилой. Не интересен, охранник. Или ты сторож? А кстати, в чем отличие - разъясни!)

    23.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Утю тю тю . Какое может быть качество у маленькой кучки железнодорожников одурманенных дешевой водкой. В третьем поколении.))

    23.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Хова , Хова . А что они за Локо то впряглись?)) Ну хоть раз подписался правильно .))

    23.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А что только с 91 ого? Очевидно потому что до этого года Локо был пустое место? )) Так как тебе судейство то в матче с Балтикой ? Ни чего глаз не резало ?))

    23.10.2025

  • hovawart645

    Тупень ты бамжатский, ценится всегда качество болельщиков, а не массовый сгон за колу и попкорн. Ну ты тупой!

    23.10.2025

  • hovawart645

    Нормальное судейство газовых судей. Пиши Дюкову, пусть убирает Мажича))) Эта игра мне по хрену, а вот украденные 4 очка - это факт. Подонки.

    23.10.2025

  • hovawart645

    Цены на кильку, для тупорылого баклана)))) Купи семечки и сиди с бабками у подъезда). То бишь у парадного, на поребрике)))

    23.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Милый, тебе надо гуталином мазаться, несколько раз сломать нос и начать носить азерскую кепку аэродром и штаны в носки заправлять, чтобы за своего сойти. Алиевские псы рышут и ишут тебя по всему Эривани!

    23.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Это что ? Цены на билеты ?

    23.10.2025

  • hovawart645

    1 Спартак Москва Спартак Москва 1.025 547 247 231 713 1.885 2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1.025 534 244 247 691 1.846 3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1.025 504 285 236 521 1.791 4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 934 492 253 189 724 1.729 5 Динамо Москва Динамо Москва 994 414 281 299 252 1.523 Вот изучай реальную статистику, глупышка. Три клуба, кто участвовал во всех чемпионатах с 91 года. Пиши дальше, в ЦК КПСС!)))

    23.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Как тебе судейство , Хова ? С Балтикой.))

    23.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Давай , если они не исчезнут через три года , ты мне 10.000 пришлешь? Идет?))

    23.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Хова , тупень ты железнодорожный . Ты не на Зенит смотри , а на посещяемость Локо.))

    23.10.2025

  • hovawart645

    Ваши левые дюковские медальки исчезнут через Басманный суд! Запомни!.

    23.10.2025

  • hovawart645

    Это ты что тут расписал? Бакланов на крыше? Или блох на дворнягах у стадионов? Своих бюджетно-подневольных в свою клоаку поглубже.

    23.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    У тебя дружище прекрасное чувство юмора!

    23.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А про титулы . Так ты у Спартака спроси. Как они исчезают.)) Зимой -летом вас распродадут , и 5=8 место.

    23.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Первая десятка выглядит так: 1. «Зенит» – 35 691; 2. «Краснодар» – 27 559; 3. «Спартак» – 19 979; 4. «Ротор» – 14 392; 5. «Ростов» – 14 381; 6. «Балтика» – 14 200; 7. «Динамо» – 13 179; 8. ЦСКА – 12 238; 9. «Локомотив» – 10 466; 10. «Крылья Советов» – 10 353. Для подсчета данных использовались три агрегатора спортивной статистики: Спортс’‘, Transfermarkt и телеграм-канал «Футбольная посещаемость».

    23.10.2025

  • hovawart645

    Дурик, в Москве мы вторые-третьи - уж точно впереди Динамо и Торпедо. Что бы утверждать обратное, нужно быть ну совсем тупым и слепым. И в Рос.футболе мы в топ-5 - и по титулам, и по местам в таблице. Не старайся казаться тупее, чем ты есть на самом деле...

    23.10.2025

  • Igor Alexandrov

    а причем тут "сколько раз...." ? самые народные-это Торпедо и Локомотив потому,что за них болеют те,кто создает что-то полезное своим трудом,а не погоны в сапогах и не торговцы и лгбт-шная "богема",как у мясных.вот по каким критериям определяется "народность" клуба!

    23.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Правильно . Мочи их Санька. А то ишь ты . На святое покусились. Поперли со своим мазутным рылом на престол.))

    23.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Пнулили тебя Тушинские , в самый копчик .)) Были пятым колесом в Московском футболе , им и останетеь. А в Рос. Футболе вообще -13-15 колесом .

    23.10.2025

  • petrovich56

    Нынешний Спартак или Зенит точно далеко не народные...чтобы там Мостовой не говорил...А мне вообще нравилось Торпедо 60-х - и команда заводская и играли...так что стадионы были под завязку....

    23.10.2025

  • Андрей С.

    Вопрос был от "набранного" по объявлению "журналиста?"нНародная" команда"-команда не принадлежащая одному конкретному ведомству(МО,МВД,МПС) или предприятию(ЗиЛ). Все остальное-натягивание совы на глобус...но это все уже в прошлом

    23.10.2025

  • lokomo61

    А народ знает , что у него есть народная команда? Свиное позорище? Шурик, по ходу Сельта вообще любимая команда инопланетян.

    23.10.2025

  • Каспийский берег

    Путинские гончие еще не настигли тебя?! Ты уже сбиваешь из заборных досок коня...чтобы в него прятаться?!

    23.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Промкооперация, газмяс, работники торговли, рынок, азеры и все барыги за Спартак!

    23.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Болеть легко за тех кто побеждает. Ты как и все вы спартачи глорьё. Ты начал болеть когда Спартак выигрывал. Ты глор из 90 годов.

    23.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    как там в подвалах ЭриВани?! за тобой идут, прячься!

    23.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    По титулам Королевский клуб Реал Мадрид - народная команда!

    23.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Может отрубить им всем пальцы по локоть?! Сразу будет видно за кого болеет!

    23.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Скажу сразу, так как я болельщик ЦСКА мне Спартак и спартачи принципиально не нравятся, какие бы хорошие они не были. Действительно, за Спартак болеет очень много людей. Мостовой ответил прямо на этот вопрос. Люди любят команду победителей, а не проигравших. Спартак чаще всего побеждал и поэтому больше всего населения России болеет за Спартак. К Локомотиву все годы относился с уважением и симпатией. Связав жизнь с армией болею только за армейцев! Время Спартака ушло безвозвратно, как и в своё время Ливерпуля и Манчестера. Постепенно спартачей с каждым годом станет меньше и меньше. Старые вымрут, а молодые начнут болеть за ЦСКА и Локомотив!

    23.10.2025

  • alexb2025personal

    Ваша команда была командой советской торговли. Там где обвешивали, обсчитывали, выносили колбасу с заводов. А это было по всей стране. Скажите - не было? Беда, что было. А народ в совесткой торговле был везде. Такая толстая тетя, которая решала все. Туфлю скороходовскую в деревню привезли. Спартаковская тетка, а не железнодорожник, решает. Колбасу привезли - она из-под полы. Вот за это вас, Спартак не любят

    23.10.2025

  • alexb2025personal

    Успокойтесь со своей "народной командой". Взять армейское ведомство. Большинство мужиков служили двухгодичку, вернулись на работу. Все. Забыли. Динамо - милиция была везде, но так ли много? Зенит - Ленинград, Самара, Ижевск, та же Бауманка - это оборонка. Это Зенитовские места, я даже вступил в общество "Зенит" в Военмехе на первом курсе. Торпедо - то же самое. Что такое Спартак? Да вся советская сфера обслуживания. Все эти люди, которые пальцы на весы клали, официанты, которые обсчитывали. Если Зенит или Локомотив были не везде, то вот эти "с пальцами на весах" были везде. Вот и народная. В любом поселке пальцы "ложили". Локо - какой к черту Локо в Новгороде, Вологде, Костроме, Тюмени, Иркутске, где 8 поездов в день. А пальцы на весах - для пальцев счет не хватит.

    23.10.2025

  • МАО

    Брехня.

    22.10.2025

  • Пан Юзеф

    Земля плоская.

    22.10.2025

  • 199

    Народная команда? Ну-ну! Играют негры аж синего цвета и пара-тройка россиян.

    22.10.2025

  • Garryman

    Мостового такая постановка вопроса может убить нафиг.

    22.10.2025

  • andy1962

    Локо народная только среди РЖД. Если основываться на количестве русских в составе, то тогда самыми народными будут команды из ФНЛ или второй лиги. Почему нет, там такие же наши люди играют. В самом Локо довольно много иносранцев...Ньямзи, Монтес, Рамирес..

    22.10.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Не иначе еврейского!Выше еврея только бог!

    22.10.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Да похер на мнение мостового!В этом клубе все е...ые и самозванцы!В Локо играют наши,с нашим тренером!Из нашего народа!А в пищевике сброд со всего мира!А гордиться победами в 90-е,во времена развала страны,когда в вышкеполовина команд из первой лиги!...Шизофреник!Азм есмь царь!

    22.10.2025

  • -философ-

    Брежнев болел за хоккейный Спартак, и даже если брать вашу конспирологию, то верхушка ЦК, болея за красно - белых, не дала бы им свалиться в первую лигу в 70-х, а в восьмидесятых, Спартак два раза становился чемпионом в 1987 и 1989 годах, когда уже не было такого благоговеяния перед партией.

    22.10.2025

  • Alex Vik

    ПАровоз бежит лихо, просто он, как правило, под конец сходит с рельс.

    22.10.2025

  • Каспийский берег

    Все так с одним НО. Звание народной у Спартака не отобрать...НО.....если считать кому отдать симпатии в данный момент....то лично я считаю Локо сейчас народной. Тренер свой, 80% состава свои....даже главная звезда нынешнего розыгрыша в Локо и тоже свой. А тут ещё и Академия вошла в число 100 лучших в мире.

    22.10.2025

  • capitan76

    Глупость - это у Мостового по этому вопросу консультироваться))

    22.10.2025

  • _моро

    шизик, чей крым и почему родину не защищаешь свою, а, дристун?)

    22.10.2025

  • _моро

    как тебя не дадавили, и ты сдрыснул в россию?) понимаю, что ты реальный шизик, но вот с чего в твоих ватных мозгах "укропчики и бандеры"... чей крым, сучка?!)

    22.10.2025

  • sargon

    Народная или не народная... вообще по фиг... главное играйте хорошо.. радуйте своих болельщиков... А Локомотив молодецы.. после немцев смотреть на русский Локо приятно

    22.10.2025

  • hovawart645

    Укропчик, ты ждешь, когда за тобой придут? Бендера в Ленинграде, городе славным историей, воинским подвигом - это ужасно. Пара тебя давить.

    22.10.2025

  • hovawart645

    Именно! Вы украли у страны честный футбол - вот и получайте заработанное, мажоры-потешники. Клуб Зенит - антинародный и антироссийский. Команду Зеит мы трогать не будем - с ними все ясно и так.

    22.10.2025

  • Игорь Малышев

    Не плюнул в Зенит, день прожит зря. Верно, Хова?

    22.10.2025

  • Игорь Малышев

    Спартак же!

    22.10.2025

  • _моро

    какой у тебя народ, сбежашая хохлятина) иначе почему родину не защищаешь свою, вата?)

    22.10.2025

  • Келофин

    Позор бомжовского футбола?

    22.10.2025

  • Rosinant

    Сашка жжёт логикой и красноречием, легко связывает причины и следствие, грамотно оперирует фактами. Спортивный Цицерон, не иначе.

    22.10.2025

  • Millwall82

    а в чем это народность заключается? В количестве неадекватов? Да и когда с подачи Озерова этот "статус-прозвище-штамп" возникло, Спартак был другим, да и страна другой с футболом. Сейчас это больше на цирк похоже. Народный.

    22.10.2025

  • spartsmen

    Глупости, Саня, оценивать любовь к команде количеством титулов.

    22.10.2025

  • _моро

    дотянешься - заскулишь и обоср@шься, псина

    22.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    А почему Земля круглая, не догадалась спросить?

    22.10.2025

  • руслан магомедов

    чмартагом владел всегда "народец" и все СМИшки всегда были и есть под "народцем", а им важно что бы все велись на фуфло. Вся медийность у "народца" от газетенки до ТВ и т. д.

    22.10.2025

  • оппонент

    Послевоенная команда лейтенантов была народной, как представители победителей.

    22.10.2025

  • руслан магомедов

    гандилец жаль до тебя сцуко не дотянуться.

    22.10.2025

  • руслан магомедов

    Пиарил себя "народным" как раз админресурс, который состоял из "народца". А, "народец" всегда прикрывался чужими ФИО.

    22.10.2025

  • руслан магомедов

    И, тогда вы сами себя и отцы -барыги основатели Пищевика сами себя прозвали "народной". Какого народца ????

    22.10.2025

  • руслан магомедов

    кордон, ты о своем "народце"? А, для народа России вы никто.

    22.10.2025

  • руслан магомедов

    мостовой ты, как и все чмартаги живешь прошлым, а оно это прошлое в спорте ВСЕМ ПО ХРЕНУ, 20 лет нового говорят что чмартаг, это средняя понтующаяся каманда-клуп живущая бреднями о прошлом. ХОТЬ ЛОПНИТЕ, но кроме вонючего душка нет ничего.

    22.10.2025

  • Павел Заблоцкий

    Спартак назвали не из-за титулов, а потому что он не принадлежал ни к одному из Московских ведомств... только и всего...

    22.10.2025

  • Павел Заблоцкий

    Народ в России разный и у каждого есть своя народная команда... А у кого нет тот выбирает команду как народную как Труфольдино из Берагамо а я всегда за тех кто побеждает....

    22.10.2025

  • Правильно - СПАРТАК!!!!

    22.10.2025

  • Вшивый СПАРТАК может и БЫЛ народной командой, но во времена СССР. В настоящее время это совсем не так, так что Мостовой находится в параллельной реальности. Место в тройке популятных - да. И то с трудом, но НИКАК нек народная уже...

    22.10.2025

  • hovawart645

    Народ у нас какой? - Русский! Государственый язык - тоже! Самая русская команда какая? - Локо! Вопросы есть?? Жалобы? В письменном виде в "Спортлото"... Вот когда Спартак будет выходить в двумя-тремя легами в старте, тогда и поговорим. Вы ещё скажите, что Зенит самый народный и лидер россфутбола!)))

    22.10.2025

  • Rawalex

    Вымирает вменяемое поколение любителей футбола, к сожалению. В Союзе команды глобально делились на 3 типа: - министерские: ЦСКА (МО), Динамо(МВД), Локомотив (МПС) и т.д. - заводские: Торпедо (ЗИЛ), Зенит (ЛОМО) и т.д. - самостоятельные спортивные общества: Трудовые резервы (помните Доцента и его команду?), Спартак и сотни других. Самым успешным самостоятельным спортивным обществом был Спартак, ведь за него болела верхушка ЦК вклюцая Брежнего и админподдержка была огромной. Вот с тех самых пор поросята и назвали сами себя "народной командой". Комплекс потерянного админресурса тоже от туда появился и теперь у них горит жопа от Зенита :joy: НароТная они команда.

    22.10.2025

  • Slim Tallers

    А-а,так народность команды определяется количеством чемпионств?! Тогда в Испании две народные команды - Реал и Барселона. А остальные не народные.

    22.10.2025

  • Сергей Ефименко

    Спартак российской народной командой был, когда в ней играли россияне, и тренер был российский...

    22.10.2025

  • Иванова Кира

    Наплевать, наплевать, надоело воевать, Ничего не знаю, моя хата с краю. Моя хата маленька, печка да завалинка, Зато не казённая, а своя законная. Ты Ерема, я Фома, ты мне слово, я те два, А бyмажечкy твою я махорочкой набью. Ты народ и я народ, а мня дома милка ждёт, Уж я её родимyю приедy сагитирyю. Слава тебе, Господи, настрелялся досыти, Для своей для милyшки чyток оставлю силyшки. Наплевать, наплевать, надоело воевать, Были мы солдаты, а теперь до хаты. Валерий Золотухин ( Песня Бумбараша на паровозе)

    22.10.2025

  • Иванова Кира

    СЭ без срача, как без урожая дача))

    22.10.2025

  • Иванова Кира

    Стране нужны паровозы, ляжем на рельсы за правое дело)) Как Анна Каренина))

    22.10.2025

  • gan75

    Это в принципе самоназвание, не больше. Особенно сейчас...

    22.10.2025

  • J. P.

    Как поклонник Спартака скажу: Опять пипиcьки наголо. спасибо СЭ за cpач на пустом месте!

    22.10.2025

  • Иванова Кира

    Предлагаю првести опрос, какая команда в России "антинародная"? Думаю с большим отрывом победит, нет не Сочи, не угадали, но близко)):joy::rofl:

    22.10.2025

  • gan75

    Мостовой: «Глупости». Собственно всё, что нужно знать о нынешнем Мостовом...

    22.10.2025

  • _моро

    локо если народная - то для всякой ваты и шариковых, как местная сучка хова)

    22.10.2025

  • Иванова Кира

    На Тихорецкую состав отправится Вагончик тронется, перрон останется Стена кирпичная, часы вокзальные Платочки белые, платочки белые, платочки белые Платочки белые, глаза печальные:disappointed_relieved::steam_locomotive: Одна в окошечко глажу негрустная И только корочка в руке арбузная Ну что с девчонкою такое станется? Вагончик тронется, вагончик тронется, Вагончик тронется, перрон останется Начнёт выпытывать купе курящее Про моё прошлое и настоящее Навру с три короба, пусть удивляются С кем я распрощалась, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я С кем распрощалась я — вас не касается:grinning::dancer::dancer::dancer:

    22.10.2025

  • spar001

    так когда это было... надо смотреть то, что сейчас... "народная" и "чемпион" - это не синонимы...

    22.10.2025

  • Иванова Кира

    А что железнодорожники не народ?)) Так что Локо-народная железнодорожная команда)) :joy::rofl: Известно что у истоков Спартака стояли братья Старостины. Открою тайну, что у истоков зарождения Локомотива стояли Черепановы)) Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович Черепановы — русские промышленные инженеры-изобретатели. Известны тем, что построили первый паровоз и железную дорогу в России.:steam_locomotive::steam_locomotive::steam_locomotive:

    22.10.2025

  • Gordon

    "Спартак" не из-за титулов народной назвали. К примеру, хоккейный ЦСКА титулов выиграл куда более, но никакой народной командой не стал.

    22.10.2025

  • Степочкин

    Народность разве от количества чемпионств?)) Локомотив представляет огромную массу россиян по всей России по ж/д сети от Смоленска до Владивостока. Если хоть кто-то понимает что такое ж/д узел в любом районе и традиции в связи с этим. Никто там в целых ж/д анггломирациях за Спартак болеть никогда не будет от деда железнодорожника до внука. Просто болелы Локо по своей части простые люди, никто не пиариться и не выпячивается, примерно как мы никогда ничего не слышим о футболе от руководства РЖД. Но это не значит что за Локо меньше болеют чем за Спартак , ЦСКА или Зенит. Все дело в медийности Спартака, она выше несравнимо.

    22.10.2025

  • marchela13

    Саша прими пилюльку.

    22.10.2025

  • fell62

    Опять Сашка накидьiвает на вентилятор...

    22.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Александр Мостовой
    Футбол
    РПЛ
    ФК Локомотив (Москва)
    Читайте также
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя