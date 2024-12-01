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Сегодня, 15:41

Мостовой не считает слова Гончаренко в сторону судьи угрозой: «Сказал и сказал, что тут такого?»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко в адрес арбитра Яна Бобровского после матча с «Ростовом» (0:4) в 17-м туре РПЛ.

«Не согласен с тем, что это угроза. На эмоциях что-то крикнул. В чем тут угроза? А когда человек посылает матом кого-то — это угроза или нет? В игре мы таких слов слышим тысячу. Тем более в нашей сегодняшней жизни... Смотря какие бывают случаи. Поэтому — сказал и сказал, что тут такого?» — сказал Мостовой «СЭ».

Бобровский удалил форварда «Пари НН» Хуана Боселли на 49-й минуте игры. После этого нижегородцы пропустили три гола за 12 минут — с 60-й по 72-ю.

«Пари НН» с 16 очками занимает 10-е место в таблице РПЛ.

Александр Абустин

Александр Мостовой
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Виктор Гончаренко
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