Мостовой не смог заполнить тренерскую анкету в академии РФС

Александр Мостовой не смог заполнить тренерскую анкету в академии РФС, сообщает «РБ Спорт».

«Академия РФС завершила прием заявок на обучение на специальную программу «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов». В настоящий момент список из 13 соискателей направлен на утверждение в УЕФА. Одним из ключевых критериев для поступления являются карьерные достижения футболиста — 300 проведенных матчей на высшем клубном уровне или 20 матчей за национальную сборную, а также кандидат должен завершить профессиональную игровую карьеру на момент поступления. Александр Мостовой, выражавший заинтересованность в обучении, подходит под критерии элитного игрока. Инструкторы Академии РФС направляли Александру анкету на заполнение, напоминали о необходимости ее заполнить, однако экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России, к сожалению, этого до сих пор не сделал. По согласованию с УЕФА Академия РФС в кратчайшие сроки может дополнить список кандидатов на рассмотрение. Российский футбольный союз будет рад видеть Александра, получившего за игру в одном из сильнейших европейских чемпионатов прозвище Царь, в числе обучающихся в Академии РФС», — говорится в заявлении РФС.

Мостовой заявил, что все еще намерен подать заявку этим летом.