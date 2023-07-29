Мостовой не увидел пенальти в концовке матча «Крылья» — «Динамо»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначенный пенальти в концовке матча «Крылья Советов» — «Динамо» (3:3) во 2-м туре РПЛ.

«Для меня, конечно, это не пенальти. Забрасывают, забрасывают мяч, а потом попадают в руку, которой Грулев закрывал лицо. Мяч не летел в ворота. Даже удара по ним не было», — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

«Динамо» в двух матчах чемпионата России набрало 1 очко и занимает 10-е место. «Крылья Советов» пока находятся на 1-й строчке с 4 баллами.