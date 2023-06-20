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Сегодня, 21:15

Мостовой не видит глобальных изменений в смене гендиректора «Спартака»: «Многие футболисты их даже не знают в лицо»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александр Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал корреспонденту «СЭ» назначение Олега Малышева на пост генерального директора красно-белых.

«Не вижу никаких глобальных изменений. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Не понимаю, кто тот, а кто этот. Они наверху. А наверху можно менять кого-угодно. Думаю, что многие футболисты их даже не знают в лицо. А команда была, есть и будет. Деньги приходят вовремя в «Спартак». Никаких задержек нет. Все нормально. Фамилии меняются, а команда существует», — сказал Мостовой «СЭ».

20 июня новым гендиректором красно-белых был назначен Олег Малышев, который входит в совет директоров московского клуба. До «Спартака» он занимал руководящие посты в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира.

Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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