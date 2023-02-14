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Мостовой не видит ничего страшного в том, что Промес пропустит сбор «Спартака» в Турции

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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» новость о том, что форвард красно-белых Квинси Промес не полетел с командой на третий зимний сбор в Турции.

31-летний нидерландец пропустил два первых сбора «Спартака» в ОАЭ. Футболист попросил у руководства клуба разрешить ему тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

«Пропустил — да, но он же здесь тренировался. Не отдыхал и гулял. Он должен быть в хороших физических кондициях. А остальные качества, техника у него были есть и будут. Так что, я думаю, ничего страшного не произойдет», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В сезоне-2022/23 Промес забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 16 матчах чемпионата России. «Спартак» проведет сбор в Турции с 14 по 20 февраля.

Александр Мостовой
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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