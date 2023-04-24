Мостовой обратился к российским арбитрам: «Остановитесь!»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой обратился к судьям после второго игрового дня 24-го тура чемпионата России.

«Остановитесь! Судьи! Это бред какой-то. Вы уже защитникам не даете вообще никакого шанса. Такое ощущение, что он должен сказать: «Бегите, забивайте, только ногу не подставляйте, я не буду вас трогать». Это смешно! «Химки» мы смотрели. Защитник хочет мяч отнять, человек подставляет ногу и падает. Что должен защитник-то сделать? Проблема не в судьях, а в том, что в футбол никто из них не играл. А они судят по книгам», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

По итогам 24-го тура РПЛ в семи матчах из восьми было назначено 9 пенальти. По этому показателю текущий сезон повторил рекорд 21-го тура сезона-2005, тогда тоже было назначено 9 пенальти.