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Сегодня, 14:00

Мостовой обратился к российским арбитрам: «Остановитесь!»

Алина Савинова
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой обратился к судьям после второго игрового дня 24-го тура чемпионата России.

«Остановитесь! Судьи! Это бред какой-то. Вы уже защитникам не даете вообще никакого шанса. Такое ощущение, что он должен сказать: «Бегите, забивайте, только ногу не подставляйте, я не буду вас трогать». Это смешно! «Химки» мы смотрели. Защитник хочет мяч отнять, человек подставляет ногу и падает. Что должен защитник-то сделать? Проблема не в судьях, а в том, что в футбол никто из них не играл. А они судят по книгам», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

По итогам 24-го тура РПЛ в семи матчах из восьми было назначено 9 пенальти. По этому показателю текущий сезон повторил рекорд 21-го тура сезона-2005, тогда тоже было назначено 9 пенальти.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005098363_mostovoy_obratilsya_k_arbitram_ostanovites
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
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