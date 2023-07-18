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Сегодня, 21:43

Мостовой объяснил, почему Фернандеса заслуженно критикуют после перехода в «Зенит»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение защитника Марио Фернандеса стать игроком «Зенита», а не с ЦСКА.

«90 процентов болельщиков ЦСКА и люди, имеющие отношение к клубу, конечно, будут негативно воспринимать это решение. Я считаю, что это правильная реакция. Потому что футболист почти десять лет выступает в одной команде и целует эмблему, а потом пропадает и появляются в стане главного конкурента, не совсем хорошо с его стороны. Я не раз говорил, что нужно думать прежде, чем что-то сделать. Но сейчас главную роль в жизни играют деньги и все, что с ними связано. Но если говорить о футбольной составляющей, то это усиление для «Зенита». Они постоянно усиливаются иностранными игроками», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В прошлом году он расторг контракт с армейцами и приостановил карьеру.

17 июля о переходе Фернандеса объявил «Зенит». 32-летний защитник подписал контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-obyasnil-pochemu-fernandes-zasluzhenno-poluchaet-negativ-v-svoy-adres-posle-perehoda-v-zenit
Александр Мостовой
Марио Фернандес
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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