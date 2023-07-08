Мостовой объяснил, почему Медина выбрал «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что Хесус Медина перейдет в «Спартак» из ЦСКА.

«Это точно усиление для «Спартака». Не знаю, почему ЦСКА его отдает. Но в конце прошлого сезона Медина уже играл мало. Ему было не совсем комфортно. У иностранцев все быстро — сразу звонок агенту, когда что-то не устраивает. Думаю, он искал команду еще по ходу прошлого сезона. Медина, скорее всего, был недоволен игровым временем и позицией на поле. Его постоянно ставили в разные места. Могу объяснить, почему Медина выбрал именно «Спартак» сейчас. Ему, наверняка, понравилась Москва. Также тут испаноговорящий тренер, что тоже удобно для него. Этот переход выгодный для всех: для «Спартака» усиление, а ЦСКА деньги заработал. Посмотрим, что теперь покажет Хесус», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

По информации «СЭ», 26-летний парагваец близок к тому, чтобы стать игроком красно-белых, а сумма трансфера может составить около 7,5 миллиона евро.

Также Брейдо прокомментировал слова агента нападающего «Спортинга» Паулиньо, который заявил, что форвард может оказаться в ЦСКА этим летом.

Хесус Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек провел 45 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.