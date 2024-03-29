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29 марта, 14:56

Мостовой: «Я не критикую, а говорю то, что вижу. Я понимаю, как нужно общаться с людьми»

Зарина Халимхонова
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» объяснил свою частую критику в адрес футбольных клубов.

«Часто критикую? Я не критирую, а говорю то, что вижу. А в футболе я вижу намного больше, чем кто-либо. Если говорю, что команда играла плохо, то говорю. Какая это критика? Если сыграла хорошо, так и говорю об этом! Если говорю, Абаскаль — никто в футболе, то какая это критика? Это все поддерживают. Он случайный человек, который случайно оказался в «Спартаке». Все.

Есть люди, которые говорят, что «Спартак» — это говно, «Зенит» — это говно. Мне интересно, почему таких людей не критикуют? А я такого никогда не говорю! Потому что понимаю, как нужно общаться с людьми», — сказал Мостовой «СЭ».

21 августа 55-летний Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в Академии РФС. Он проходит обучение по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов».

Ранее Мостовой прокомментировал предложение главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана пройти стажировку в нижегородском клубе.

Александр Мостовой
РПЛ
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