Мостовой объяснил, почему тренировал детей академии «Зенита»: «Лучшему пенальтисту подарил спартаковский шарф»

Сегодня, 14:07
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» рассказал об опыте обучения детей из академии «Зенита».
— Почему вы тренировали детей в футболке «Зенита»?
— Нет, я не тренировал. Это был мастер-класс. Мы удивились! Нас пригласили, сказали, что будет футбольная школа, и все. Когда приехали, я увидел детей, все в футболках «Зенита». Ну а что было делать?
— И что вы подумали?
— «Ничего себе!» Вы знаете, где это проходило, это город Салават. Я просто не знал. Ну а что, дети же все одинаковые.
— Ну, все-таки «Зенит».
— Ну да, и что. Прикольно было! Мне понравилось.
— Дети понимали, что с ними легенда «Спартака»?
— Да нет, конечно. Но ты получаешь удовольствие от общения с ними, как они бегают. Кстати, лучшему пенальтисту я подарил спартаковский шарф.
— Он был рад?
— Да, конечно, он был рад.
— Тренировать основную команду «Зенита» для вас возможно?
— Нет-нет, это немного другой вопрос.
Ранее Мостовой провел мастер-класс с детьми Салаватского филиала футбольной академии ФК «Зенит».
Будучи футболистом, Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». В составе красно-белых он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР. В 2005 году Мостовой завершил карьеру игрока.
Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -