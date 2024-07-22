Мостовой объяснил поражение «Спартака» от «Оренбурга»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал причины поражения красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в матче 1-го тура РПЛ.

«В принципе, первая игра в сезоне. «Спартак» всегда начинает сезон неважно, или проигрывает, или с ничьей начинает. Я бы не стал делать акцент на этом. Я первый тайм не смотрел, но увидел то, о чем я говорил ранее. Три-четыре тура нужно посмотреть. Станкович пришел, грубо говоря, три недели назад. Он разбивается в составе, он пока сам не понимает, кто будет основным, а кто не основным игроком», — приводит Vprognoze слова Мостового.

В следующем туре чемпионата России-2024/25 «Спартак» сыграет на выезде против «Химок».