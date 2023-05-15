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15 мая, 23:16

Мостовой — об Изидоре: «Здорово, когда в команде есть такой игрок»

Мария Гусева
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил игру нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.

«Это здорово, когда в команде есть такой игрок, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Мостового. — Представьте, что есть в команде Дзюба, который сегодня не может сыграть, и не было бы Изидора... И что тогда делать? Это к разговору о взаимозаменяемости, как в «Зените», например. Не может Сергеев? Кассьерра заменит и так далее. Это замечательно».

Изидор выступает за «Локомотив» с 2022 года. В текущем сезоне 22-летний француз сыграл за железнодорожников 21 матч, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: Евро-футбол
Александр Мостовой
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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