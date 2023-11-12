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Сегодня, 22:16

Мостовой: «Ростов» в конце просто задушил «Спартак», но так обжигаться нельзя»

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Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу красно-белых над «Ростовом» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

«Первые 15 минут и два быстрых гола сказались на «Ростове». Но меня больше бесят моменты с вратарями, когда они начинают разыгрывать. Другое дело, обидно, что во втором тайме «Ростов» выглядел лучше. Но все решили вот эти первые 15 минут. Нельзя допускать такие ошибки. Вратари, выбейте мяч на 50-60 метров и стойте, отдыхайте. Но нужно похвалить «Ростов», в конце он просто задушил «Спартак». Но нельзя так обжигаться.
Во втором тайме «Ростов» полностью переиграл «Спартак». Но фора в два мяча — это тяжело. Хотя и моменты у ростовчан были. Другое дело, что мяч летел то мимо, то в руку. Такое не прощают», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» располагается на 11-м месте (17 очков).

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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