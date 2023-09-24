Мостовой — о новичке «Спартака» Бабиче: «Просто топ, очень солидное приобретение»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об игре защитника «Спартака» Срджана Бабича.

«Бабич — просто топ, я еще с самого начала сказал, что через пару матчей он будет основным защитником «Спартака». Так это и случилось. Неудивительно, что Бабич усадил на скамейку Джикию. Для нашего чемпионата это очень солидное приобретение. Пока Бабич играет очень уверенно. Посмотрим, как он будет играть дальше», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

27-летний серб в летнее трансферное окно перешел в «Спартак» из испанской «Альмерии». Он провел 3 матча за красно-белых, в которых отличился двумя голами.