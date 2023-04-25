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Сегодня, 10:50

Мостовой — о Дуарте: «Не все же умеют быстро бегать»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» игру защитника красно-белых Алексиса Дуарте в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1).

«Мы увидели спринтерскую скорость Батчи на фоне Дуарте. Все видят, что спартаковец не скоростной игрок. А тут надо было бежать метров пятьдесят минимум. Бедный. Что сделать? Не все же умеют быстро бегать. Так бывает», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России с 48 очками после 24 туров. «Краснодар» идет на седьмом месте с 38 очками.

Александр Мостовой
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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