Андрей Мостовой: «Зенит» стал плохо играть, много потерь очков»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением об игре команды в минувшем сезоне.

— Не могу сказать, что кто-то был прямо явный лидер, все решилось на последнем отрезке, — приводит слова Мостового «РБ Спорт». — В этом году мы все выиграли, а до этого у нас было огромное преимущество, а Кубок не дожимали. А для меня это вообще первый Кубок.

— Было страшно, что в этом году можете упустить чемпионство?

— Конечно. Много таких моментов было. Самый такой — перед последним туром, когда «Динамо» выиграло у «Крыльев». Хотя, честно, был уверен, что «Краснодар» выиграет в последнем туре. «Краснодар» играл дома, а на «Динамо» было большое давление.

— Чувствуете конкуренцию со стороны Москвы?

— Не то что конкуренцию, просто мы стали плохо играть в этом году. Много потерь очков. Не то, что кто-то стал с нами наравне. У нас 7 поражений, ну куда это...

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.