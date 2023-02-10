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Сегодня, 22:35

Мостовой оценил переход Глушакова в «Нижний Новгород»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о трансфере хавбека Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

«Уже много об этом говорили. Во-первых, рад за Дениса, что нашел продолжение карьеры. Тем более в таком возрасте это уже непросто. Во-вторых, я думаю, что он пригодится «Нижнему Новгороду» за счет своего опыта и многих других качеств.

Знаем, что произошло в «Химках». Многие спрашивали об уходе Глушакова, но мы уже видели, что происходило в «Химках».

Остаток сезона, осталось 11-12 игр. Если в физическом плане игрок готов, то никаких проблем не будет», — цитирует Мостового «Спорт День за Днем».

10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом заключен до конца сезона с опцией продления еще на год.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/mostovoy-ob-igre-glushakova-protiv-khimok-ona-mozhet-nichego-ne-reshat
Денис Глушаков
ФК Нижний Новгород
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