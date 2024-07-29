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Сегодня, 10:49

Мостовой: «Вряд ли Чалов сможет достичь моего уровня в Испании»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Севильи» к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

Ранее о том, что российский форвард может продолжить карьеру в «Севилье», сообщил журналист Фабрицио Романо. По сведениям источника, испанский клуб заинтересован в переходе 26-летнего россиянина. Также отмечается, что греческий ПАОК может активировать пункт о выкупе Чалова.

«Здесь все зависит от Чалова. Если он уедет в Испанию, будет здорово. Он уже уезжал один раз в «Базель». Сейчас огромное преимущество у всех. Если ты уехал и у тебя там не получилось, то ты спокойно вернешься в Россию. Всегда есть запасной вариант. Вряд ли Чалов сможет достичь моего уровня в Испании. Ему никто не гарантирует места в основном составе. Он уже попробовал себя в Европе, и у него не получилось», — сказал Мостовой «СЭ».

Чалов — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2024/25 футболист принял участие в 2 матчах армейцев и не отличился результативными действиями.

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