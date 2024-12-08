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Сегодня, 13:15

Мостовой: «Первая часть сезона «Спартака» — на четыре с плюсом. Станкович — футбольный человек, быстро разобрался»

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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» оценил игру красно-белых в первой части РПЛ сезона-2024/25.

«Твердая четверка. Последняя часть — вообще на пятерку. Если бы не первая часть... Но это нормально, я об этом много раз говорил. Пока Станкович пришел, присматривался... Но он футбольный человек и быстро разобрался. Поэтому даже четыре с плюсом поставлю из-за концовки — меньше трех голов не забивали», — сказал Мостовой «СЭ».

После 18 матчей «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице с 37 очками.

Александр Абустин

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
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