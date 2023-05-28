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Сегодня, 18:53

Мостовой: «Ничья с «Пари НН» никак не повлияет на будущее Абаскаля в «Спартаке»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Ничья с «Пари НН» точно никак не повлияет на будущее Абаскаля, он подписал сумасшедший контракт, он бы нигде такие деньги больше не заработал. В Испании или других странах ему бы никто столько не заплатил, тем более, в Испании никто даже не знает, кто это. Что касается выступлений в этом сезоне, я сразу говорил, что с таким составом и бюджетом должны быть в тройке. Там «Спартак» сейчас и находится», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

В матче 29-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0). На данный момент московский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка.

Абаскаль возглавляет красно-белых с лета 2022 года. В феврале «Спартак» продлил контракт с испанским специалистом до 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-v-ispanii-nikto-dazhe-ne-znaet-kto-takoj-abaskal/
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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