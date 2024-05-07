Мостовой: «Слишкович работает в «Спартаке» в спокойном режиме»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о результатах «Спаратка» под руководством Владимира Слишковича.

«То, что вредило «Спартаку», от этого они избавились. Мы же все понимаем, о ком я? Поэтому сейчас Слишкович работает в спокойном режиме. Преимуществом служит ещё и то, что никакой ответственности нет. Он же понимает, что он не главный. Он спокоен, часто варьирует состав, те, кто не играл, играют, такой момент можно экспериментировать.

А что дальше? В принципе, говорят, что его не рассматривают на роль главного, поэтому что здесь обсуждать? С другой стороны, наверное, и правильно, что не рассматривают. Сколько уже в «Спартаке» было людей, которые попадают в команду, а потом не знаешь, кто они, откуда? Это не касается Слишковича, я говорю про концепцию", — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

В настоящее время Слишкович является исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Гильермо Абаскаля.

«Спартак» с 43 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.