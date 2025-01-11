Мостовой о словах Кахигао: «Он из региона, где я был кумиром тысяч людей!»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил слова нового спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао.

Ранее специалист назвал Мостового одним из лучших игроков чемпионата Испании.

«А что здесь такого? Разве это новость? Столько лет я в Европе играл. Он из региона, где мы играли. В свое время там я был кумиром у тысяч людей. Это называется уважение к людям, которые отдали жизнь футболу. Так и должно быть. А не как у нас», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» объявил о назначении Кахигао 3 января. Ранее он работал в «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае».