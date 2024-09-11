Мостовой: «Барко назову лучшей покупкой «Спартака» за последнее время»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил трансферную кампанию «Спартака» в летнее трансферное окно.

«Спартак» провел неплохую работу на рынке, но оценивать пока рано. Все трансферы точно усилили клуб, особенно Барко. Наверное, Барко назову лучшей покупкой «Спартака» за последнее время. Но судить будем только по результату. Пока все нормально. Теперь нужно, чтобы все сыгрались, а потом будем делать выводы", — сказал Мостовой «РБ Спорт».

После 7-ми туров «Спартак» набрал 14 очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ. В следующем туре команда Деяна Станковича сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».