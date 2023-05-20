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Сегодня, 01:45

Мостовой: «Кокорин может вернуться в Россию так же успешно, как и Дзюба»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил возможность возвращение нападающего «Ариса» Александра Кокорина в чемпионат России.

«Думаю, что Кокорин может вернуться в Россию так же успешно, как и Артем Дзюба ранее. Да, чемпионат Кипра не самый сильный. Но это не страшно. И в РПЛ футбол не запредельного уровня. Дзюба вообще фактически не играл полгода, приехал и стал в РПЛ одним из лучших», — цитирует Vprognoze.ru Мостового.

В этом сезоне Кокорин провел 28 матчей за «Арис» во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами.

В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10881989-mostovoj-rasskazal-smozhet-li-kokorin-vernutsya-v-rpl-tak-zhe-uspeshno-kak-dzyuba.html
Александр Кокорин
Александр Мостовой
ФК Арис (Лимасол)
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