Мостовой: «Кокорин может вернуться в Россию так же успешно, как и Дзюба»

Сегодня, 01:45
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил возможность возвращение нападающего «Ариса» Александра Кокорина в чемпионат России.
«Думаю, что Кокорин может вернуться в Россию так же успешно, как и Артем Дзюба ранее. Да, чемпионат Кипра не самый сильный. Но это не страшно. И в РПЛ футбол не запредельного уровня. Дзюба вообще фактически не играл полгода, приехал и стал в РПЛ одним из лучших», — цитирует Vprognoze.ru Мостового.
В этом сезоне Кокорин провел 28 матчей за «Арис» во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами.
В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».