Мостовой: «Кокорин может вернуться в Россию так же успешно, как и Дзюба»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил возможность возвращение нападающего «Ариса» Александра Кокорина в чемпионат России.

«Думаю, что Кокорин может вернуться в Россию так же успешно, как и Артем Дзюба ранее. Да, чемпионат Кипра не самый сильный. Но это не страшно. И в РПЛ футбол не запредельного уровня. Дзюба вообще фактически не играл полгода, приехал и стал в РПЛ одним из лучших», — цитирует Vprognoze.ru Мостового.

В этом сезоне Кокорин провел 28 матчей за «Арис» во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами.

В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».