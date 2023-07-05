Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:23

Мостовой оценил вратарей «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, стоит ли голкиперу «Спартака» Александру Максимено уйти в аренду и оценил уровень голкиперов красно-белых.

— Стоит ли Максименко отдавать в аренду, если он сидит на лавке в РПЛ?

— Это вопрос не такой простой, как кажется. Во-первых, нужно узнать мнение самого Максименко, устраивает ли его это. Во-вторых, спросить тренерский штаб. Но вратарская позиция у «Спартака» сейчас на очень хорошем уровне, у них с голкиперами все хорошо, у многих клубов РПЛ такого выбора стражей ворот просто нет, — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Максименко провел 14 матчей за «Спартак» во всех турнирах, пропустил 14 мячей и 5 раз отстоял на ноль. Контракт 25-летнего голкипера рассчитан до 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-u-spartaka-s-vratarskoj-pozitsiej-vse-horosho/
Александр Максименко
Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинский боксер Усик подписал контракт на бой с британцем Тайсоном Фьюри
На Уимблдоне запретили секс, а комнату для уединения вернули верующим
Мужчина застрелил директора уральского завода из-за бывшей жены
В Бердянске прозвучала серия взрывов и сработала ПВО
Очевидец рассказал о происходившем во время атаки беспилотников в Новой Москве
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кевин Кураньи посетит товарищеский матч «Динамо» — ЦСКА

Петржела об игре Васильева: «В «Зените» должны играть свои воспитанники»