Мостовой отпраздновал гол в ворота «Локомотива» с балаклавой на голове

1 ноября, 22:33
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отметился голом в матче 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:0).
27-летний футболист отличился на 90+1-й минуте игры. Во время празднования гола полузащитник надел на голову балаклаву, которую ему передал человек за пределами поля. За это действие игрок получил желтую карточку.
Таким образом Мостовой сделал отсылку к ситуации со своим несостоявшимся похищением. В ночь на 23 октября на игрока в Санкт-Петербурге было совершено нападение — злоумышленники пытались затащить футболиста в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.
Patria o muerte
Бездарное празднование бездарного похищения.Странно,что не прыгал и не кричал "кто не скачет,тот москаль", Дзюба ушёл,а дело его живёт.Как когда-то пела группа "Зодчие"..... Дедушка умер, а дело живёт. Лучше бы было наоборот!
02.11.2025
Чернобог
Не були лихо, пока оно тихо, зумер крашенный.
02.11.2025
Симон Вирсаладзе
Пусся Райт?
02.11.2025
555 555
"Не буди лихо,пока оно тихо!" Ой зря всё он это продемонстрировал,ой зря... Ну что поделать:-"Ума нет,считай колека!"
01.11.2025