Мостовой отпраздновал гол в ворота «Локомотива» с балаклавой на голове

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отметился голом в матче 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:0).

27-летний футболист отличился на 90+1-й минуте игры. Во время празднования гола полузащитник надел на голову балаклаву, которую ему передал человек за пределами поля. За это действие игрок получил желтую карточку.