1 ноября, 22:33

Мостовой отпраздновал гол в ворота «Локомотива» с балаклавой на голове

Алина Савинова
Андрей Мостовой с балаклавой на голове.
Фото Скриншот трансляции

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отметился голом в матче 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:0).

27-летний футболист отличился на 90+1-й минуте игры. Во время празднования гола полузащитник надел на голову балаклаву, которую ему передал человек за пределами поля. За это действие игрок получил желтую карточку.

Таким образом Мостовой сделал отсылку к ситуации со своим несостоявшимся похищением. В ночь на 23 октября на игрока в Санкт-Петербурге было совершено нападение — злоумышленники пытались затащить футболиста в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.

5

  • Patria o muerte

    Бездарное празднование бездарного похищения.Странно,что не прыгал и не кричал "кто не скачет,тот москаль", Дзюба ушёл,а дело его живёт.Как когда-то пела группа "Зодчие"..... Дедушка умер, а дело живёт. Лучше бы было наоборот!

    02.11.2025

  • Чернобог

    Не були лихо, пока оно тихо, зумер крашенный.

    02.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Пусся Райт?

    02.11.2025

  • 555 555

    "Не буди лихо,пока оно тихо!" Ой зря всё он это продемонстрировал,ой зря... Ну что поделать:-"Ума нет,считай колека!"

    01.11.2025

    Андрей Мостовой
    Футбол
    РПЛ
    ФК Зенит
    ФК Локомотив (Москва)
