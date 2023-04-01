Мостовой: «Хочется посмеяться над людьми, которые недавно говорили, что Дзюба никакой»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой похвалил форварда «Локомотива» Артема Дзюбу, который отметился дублем в матче 21-го тура РПЛ с «Пари НН» (4:0).

«Хочется посмеяться над людьми, которые недавно говорили, что Дзюба никакой. У нас часто дают комментарии персоны, которые не разбираются в футболе, это просто смешно. В нашем чемпионате Дзюба может спокойно играть еще лет 5, если захочет. Дзюба не нужен сборной? В данный момент он пригодился бы любой команде РПЛ и сборной тоже», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. За московскую команду он провел 4 матча в чемпионате России, в которых отметился 6 голами и 1 результативной передачей.