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Сегодня, 07:31

Мостовой: «Советую Талалаеву, чтобы он спустился с небес на землю»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что Андрея Талалаева уволили с поста главного тренера «Химок».

Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на место Талалаева в подмосковной команде является экс исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович.

«Я слышал об этом. Что тут скажешь? Наступил на свои же грабли. Все знают, что тренер — первый человек в команде, который должен думать об увольнении. Я не знаю, какие у руководства мотивы для этого решения. Да, он вывел команду в РПЛ, но бывает, что увольняют специалистов, которые вообще держат команду на первом месте в РПЛ, как это было в «Краснодаре». А бывает, что в «Спартак» набирают по объявлению, а потом еще два года не могут убрать. Талалаев из категории тренеров по объявлению? Конечно, нет. Талалаев года два назад за месяц поменял три команды. Поэтому я и сказал, что он на свои же грабли наступил. Советую ему, чтобы он спустился с небес на землю», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Талалаев возглавляет «Химки» с апреля 2023 года. В минувшем сезоне команда под его руководством выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.

Источник: Metaratings.ru.
Александр Мостовой
Андрей Талалаев
Футбол
ФК Химки
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