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Мостовой отреагировал на информацию об интересе «Лацио» к Хлусевичу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию об интересе «Лацио» к полузащитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу.

«Трудно ответить, насколько Хлусевич на уровне такого чемпионата и такой команды. Межсезонье — время всяких слухов и непроверенной информации. Это у нас еще не много, а в Европе по десять-пятнадцать трансферов каждый день. Если говорить об уровне, пока верится с натяжкой. Когда Хлусевич играл в молодежной команде с испанцами, было видно, что он один из быстрых. А таких футболистов любят везде, может, кто-то на карандаш и взял. Плюс в «Спартаке» он тоже, можно сказать, стал основным игроком. Хотя про него многие говорили: «Да, не, у него ничего нет». Особенно те, кто не понимает. Я не удивляюсь, но сейчас много разговоров. Наверняка, он где-то у кого-то на карандаше, но нельзя забывать и о ситуации в целом», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Ранее итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Верона», «Лацио» и «Дженоа» проявляют интерес к игроку.

В минувшем сезоне 22-летний защитник провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голевыми передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-navernyaka-khlusevich-u-kogo-to-na-karandashe-no-nelzya-zabyvat-o-situacii-v-mire-262353/
Александр Мостовой
Даниил Хлусевич
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ФК Лацио
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