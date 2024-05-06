Мостовой — об оскорбительных кричалках фанатов «Факела» про «Зенит»: «Может, победителей не любят»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал кричалки фанатов «Факела» (1:1) во время матча между командами в 27-м туре РПЛ.

— Болельщики «Факела» скандировали, что «Зенит» — позор футбола. Поняли, почему?

— Это уже вторую игру. Мы с «Краснодаром» играли, то же самое их болельщики скандировали. Ну не знаю, победителей не любят, может. Пусть. Нас это только будет мотивировать.

— Не обидно такое слышать вообще?

— Слушайте, мы футболисты, играем в России. Столько про себя многого слышим, поэтому особо уже не замечаем ничего, — сказал Мостовой.

«Зенит» прервал серию из двух поражений в чемпионате. Команда Сергея Семака оторвалась на одно очко в качестве лидера турнирной таблицы — 51. Второе место занимает «Краснодар» (50), третье — «Динамо» (50). «Факел» с 28 очками — на 14-й строчке.