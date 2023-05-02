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Мостовой — о критике судейства Карпиным: «Все это эмоции, без них в футболе никуда»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на критику судейства главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Кто-то что-то сказал на эмоциях. Все это эмоции, без них в футболе никуда. Не думаю, что это как-то может повлиять на «Ростов» в конце сезона. Все будет нормально», — сказал Мостовой «СЭ».

На последних минутах встречи еще при счете 1:0 в пользу своей команды Карпин получил желтую карточку. После финального свистка Карпин вышел на поле, чтобы высказать претензии главному арбитру встречи Кириллу Левникову. Судья показал тренеру красную карточку.

Александр Мостовой
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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