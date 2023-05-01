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Мостовой: «Инопланетянин — это Месси, а в российском футболе такого нет»

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не считает инопланетянином форварда «Локомотива» Артема Дзюбу.

«Баринов сказал, что Дзюба — инопланетянин? Инопланетянин — это Месси, а в российском футболе такого нет. Кто-то из нашего поколения? А мы уже не играем лет 15. Если отмотать время, то я бы кое-кого назвал из старого поколения. Кого? Давайте создадим интригу», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Ранее Дзюба заявил, что допускает существование инопланетной жизни.

30 апреля хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов в шутку назвал 34-летнего форварда инопланетянином после его гола на 52-й минуте матча 25-го тура РПЛ против «Химок» (5:1).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5088299-mostovoj-dzyuba-inoplanetyanin-inoplanetyanin-messi-v-rossijskom-futbole-takogo-net.html
Александр Мостовой
Артем Дзюба
Лионель Месси
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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