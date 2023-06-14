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Мостовой — о Карпине: «Когда он только появился, я уже был на виду у всей страны»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который заявил, что не считает его своим другом.

«Он со мной играл, а не я. Сперва я играл, потом только они появились, ха-ха. Я же туда поехал первым. До них уже три года играл во Франции и столько же в Португалии, пять лет в СССР. Когда они появились, Мостовой уже был на виду у всей страны. Да мне все равно! Я тоже не считаю его своим другом. Что здесь такого? Друзей много не бывает», — приводит Sport24 слова экс-полузащитника.

Карпин и Мостовой вместе выступали за испанскую «Сельту», «Спартак» и национальную команду. В составе красно-белых Мостовой стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР, а в составе «Сельты» — победителем Кубка Интертото.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-14-mostovoy-kogda-karpin-tolko-poyavilsya-ya-uzhe-byl-na-vidu-u-vsey-strany
Александр Мостовой
Валерий Карпин
Футбол
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