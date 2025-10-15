Видео
15 октября, 17:48

Мостовой о словах Станковича про негатив из-за того, что он иностранец: «В «Спартаке» и свои получали немало»

Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера красно-белых Деяна Станковича о критике в его адрес.

Ранее специалист заявил, что в России к нему относятся негативно только из-за того, что он иностранец.

«Абсолютно спокойно к этому отношусь. Критика была, есть и будет — так было всегда. Неважно, иностранец ты или русский: в «Спартаке» и свои получали немало. Все познается в сравнении. Когда выигрываешь — тебя восхваляют, но стоит проиграть — те же люди отворачиваются. Я видел это тысячу раз — и на своем опыте, и на примере других. В футболе давным-давно все уже придумано», — сказал Мостовой «СЭ».

Деян Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. Контракт 47-летнего специалиста рассчитан до лета 2027 года. После 11 туров РПЛ красно-белые набрали 18 очков и занимают 6-е место в таблице.

(Арина Атясова)

Деян Станкович.«Я мишень, потому что иностранец!» Станкович рассказал о критике в «Спартаке» и о мечте возглавить сборную Сербии

6

  • Армеец

    Шурик,как всегда изрек...глупость,напдон,мудрость....Тянет его в пантеон мэтров!!!!!

    16.10.2025

  • Ехидный старикан

    Не важно кто тренерует Спартак - русский,серб,итальянец или "негр преклонных годов",главное игра и результат.Спартак стало лихорадить сразу после зимней паузы и весь год команда выдаёт одну хорошую игру,а затем 3-4 невзрачных. В таких случаях меняют состав оркестра или дирижёра,а не справившегося и мечущегося по "нотам" дирижёра сменить легче,чем весь оркестр.

    16.10.2025

  • Веравалер

    не потому что тренер иностранец, а потому что тренер Спаитака. Шакальё оборзело, поскольку ему удалось довести до отставки Тедеско и Абаскаля. Этот производил впечатление толстокожего, но видно, что и его заклевали. Хоть и на глущняк пока, но где-то около.

    15.10.2025

  • Sehrgut

    Всё правильно сказал :exclamation: :exclamation: :exclamation:

    15.10.2025

  • .Точный счёт Матчей.

    !Народ ставил кто? Опять они Точный счёт давали через этот Форум; Форум - foot.forumes.ru И опять зашёл,полный бред)))Откуда можно знать счёт матчей

    15.10.2025

  • hattabych

    Получали и свои, но сколько раз уже читали, что такой клуб как Спартак должен тренировать россиянин, называют разные кандидатуры. Это при действующем тренере и это не болельщики Спартака.

    15.10.2025

