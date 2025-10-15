Мостовой о словах Станковича про негатив из-за того, что он иностранец: «В «Спартаке» и свои получали немало»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера красно-белых Деяна Станковича о критике в его адрес.

Ранее специалист заявил, что в России к нему относятся негативно только из-за того, что он иностранец.

«Абсолютно спокойно к этому отношусь. Критика была, есть и будет — так было всегда. Неважно, иностранец ты или русский: в «Спартаке» и свои получали немало. Все познается в сравнении. Когда выигрываешь — тебя восхваляют, но стоит проиграть — те же люди отворачиваются. Я видел это тысячу раз — и на своем опыте, и на примере других. В футболе давным-давно все уже придумано», — сказал Мостовой «СЭ».

Деян Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. Контракт 47-летнего специалиста рассчитан до лета 2027 года. После 11 туров РПЛ красно-белые набрали 18 очков и занимают 6-е место в таблице.

(Арина Атясова)