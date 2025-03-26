Мостовой — о слухах про конфликт в «Зените»: «Это неправда, Семак даже не говорил с нами после «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал сообщения о конфликте Максима Глушенкова и Сергея Семака.

«Когда вот такое пишут и говорят, футболисты и становятся закрытыми. В СМИ много лжи, от этого неприятно. Считаю, именно поэтому футболисты, выходя в микст-зону, зачастую не хотят общаться с журналистами. Вот зачем такое писать? Это же неправда. Так делать — это некрасиво, неправильно и некорректно.

Что касается самих новостей, то разговор с руководством в раздевалке после матча со «Спартаком» был. Нам сказали, что нужно понимать, какая дата в этом году. Но то, о чем написали дальше — неправда.

Конфликт Глушенкова и Семака в раздевалке тем более неправда. Сергей Богданович даже не говорил с нами после матча со «Спартаком». Александр Медведев общался с командой, а Семак задержался. А написали даже, какие диалоги были. Это все неправда», — приводит слова Мостового Sport24.

«Зенит» с 43 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 3 очка.