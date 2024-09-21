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Сегодня, 12:42

Мостовой об увольнении Абаскаля из «Гранады»: «Он никогда не был в футболе, не знает, что это. Наверное, его быстро раскусили»

Артем Бухаев
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press
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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на увольнение Гильермо Абаскаля из «Гранады».

Специалист возглавлял испанскую команду с июля 2024 года. Под его руководством «Гранада» провела 6 матчей, одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения.

«Единственный вопрос — за что? Мне это не понятно (смеется). По примеру «Спартака» ему, как минимум, должны дать год. Нет результата? И что? Он же работает, как у нас любят говорить! И вот таким посторонним людям дают время, а заслуженным — нет. Наверное, его быстро раскусили и все поняли. Он в футболе никогда не был, не знает, что это такое. Знаю, о чем говорю. Где я только не был, во всех странах поиграл. Главное, чтобы его в «Спартак» обратно не позвали», — сказал Мостовой «СЭ».

Абаскаль тренировал московский «Спартак» с июня 2022 по апрель 2024 года.

Александр Мостовой
Футбол
ФК Гранада
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль

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