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Сегодня, 17:45

Мостовой — о желании Зиньковского покинуть «Спартак»: «Он очень хороший футболист и пригодится любому клубу»

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на желание хавбека «Спартака» Антона Зиньковского покинуть клуб зимой.

По информации «СЭ», игрок имеет несколько вариантов продолжения карьеры, одним из них является «Локомотив». Также на футболиста претендуют «Химки».

«Удивительно, что он не играл и даже не выходил на замены в концовках матчей. Мы все помним, что его даже со скамейки не выпускали. Казалось, что уже тогда есть какая-то договоренность с клубом, что Антон хочет уйти, раз на него не рассчитывают. Так-то он очень хороший футболист, один из лучших, и пригодится любому клубу», — сказал Мостовой «СЭ».

Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022 года. Контракт с футболистом рассчитан до конца июня 2027 года. В этом сезоне 28-летний хавбек принял участие в 13 матчах во всех турнирах за красно-белых, где отдал три результативные передачи.

Денис Сафронов

4
Александр Мостовой
Антон Зиньковский
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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