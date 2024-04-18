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Сегодня, 22:10

Мостовой: «Новый тренер «Спартака»? Могут монеткой определить или жребием»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о новом тренере для «Спартака».

14 апреля московский клуб объявил об увольнении 35-летнего Гильермо Абаскаля, который возглавлял красно-белых с лета 2022 года.В настоящий момент обязанности главного тренера «Спартака» исполняет Владимир Слишкович.

«Как «Спартаку» выбрать нового главного тренера? Могут монеткой определить или жребием. До этого логики в назначении тренеров не было никакой, поэтому даже не знаю, ждать ли ее сейчас. При выборе предыдущих специалистов только один фактор учитывался — лишь бы иностранец. А что за иностранец, какие у него достижения — это все не значения не имело. Не удивлюсь, если и в этот раз история повторится», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После 23 сыгранных матчей «Спартак» с 35 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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