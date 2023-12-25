Мостовой: «Зарема многое стала понимать, потому что читает высказывания сильных футболистов»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о лучшем футболисте красно-белых.

— По словам Салиховой, Квинси Промес — по-прежнему лучший в «Спартаке». Вы с ней согласны?

— Давайте так: не вы с ней, а она должна быть согласна с тем, что мы говорим! Зарема — молодец, она многое стала понимать, потому что она читает высказывания сильных в прошлом футболистов. У нее в голове это все откладывается. Конечно, Промес и для меня тоже лучший. Я про Квинси говорил еще 5 лет назад, — цитирует Мостового Metaratings.ru.

В текущем сезоне 31-летний Промес провел 17 матчей в РПЛ, в которых отметился 6 голами и 6 результативными передачами. Он выступает за московскую команду с 2021 года.