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Сегодня, 11:40

Мостовой ответил «Спартаку» на заявление об отмене его стажировки в клубе

Константин Белов
Корреспондент
Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на отмену стажировки в «Спартаке».

Ранее «Спартак» заявил, что стажировка Мостового отменилась по инициативе клуба.

— Я не смог приехать на стажировку из-за болезни.

— Но «Спартак» заявил, что ваша стажировка отменилась по инициативе клуба?

— Ну и что? Есть много других команд, — сказал Мостовой «СЭ».

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью бывшего футболиста сборной России.

В начале октября Мостового экстренно госпитализировали из-за камней в почках. 15 октября он сообщил о выписке из больницы.

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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