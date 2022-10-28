Мостовой: «Переход Бакаева в «Зенит» вряд ли можно назвать ошибкой»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева.

«Даже спустя время ошибкой переход Бакаева вряд ли можно назвать. Сами понимаете, когда ты переходишь в «Зенит», то сразу процентов на 80 можешь надеть чемпионскую медаль. С другой стороны, вряд ли он думал, что будет так мало играть. Честно говоря, я сам удивляюсь, почему он так мало играет. Даже на замену его выпускают ненадолго. Но здесь ничего не сделаешь. Если в любую команду РПЛ добавить Малкома, Вендела, Клаудиньо, то они тоже всех усадят на скамейку. Единственный вопрос, что его можно выпускать и на полчаса, а дают Бакаеву вообще минут 10-15 максимум. Это не совсем хорошо. Одно дело, когда ты мало играешь и борешься за десятое место, а другое дело, когда ты мало играешь, но идешь на первом месте с отрывом.

Если Бакаева сейчас отдать в аренду, то он не затеряется ни в одной команде чемпионата. Он был один из лучших в «Спартаке», поэтому ему любой клуб России по силам. Просто в «Зените» так получилось, там играют Барриос, Сантос, Вендел и другие не менее классные легионеры. Кого надо убирать, чтобы ставить Бакаева? Никого не уберешь. Но в аренду уходить смысла нет: еврокубков нет, в чемпионате идут на первом месте, сейчас в Кубке подтянутся. Шанса своего дождется», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года после того, как у него закончился контракт со «Спартаком». В текущем сезоне 26-летний россиянин провел 17 матчей, отыграв в общей сложности 480 минут, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.