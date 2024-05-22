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Сегодня, 12:02

Мостовой планирует пройти стажировку в московском клубе в следующем сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой планирует пройти стажировку в одном из московских футбольных клубов.

«У нас учеба завершается в сентябре-октябре этого года. Пока что идет в плановом режиме, встречаемся, как всегда, в ближайшее время будет в июне продолжение. Я пока не определился, в каком клубе буду проходить стажировку, информацию тоже не запрашивал. Я думаю, что непринципиально где, главное — побыть, посмотреть. Я думаю, что, когда начнется новый сезон, пройду стажировку. Рассматриваю Москву, чтобы не уезжать далеко, или где-то рядом. Хотелось бы в РПЛ, конечно.

Сейчас в «Спартак» назначили Деяна Стаковича. Сейчас бы в клуб с удовольствием пришел бы на стажировку и посмотрел, потому что человек играл на высоком уровне. Но с клубами не общался, думаю, что не составит труда, позвонил, спросил, если да, то приду. Безусловно, и академия РФС окажет содействие, они помогают в этом плане", — приводит слова Мостового ТАСС.

21 августа 55-летний Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в Академии РФС. Он получает образование по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов».

Источник: https://tass.ru/sport/20868981
Александр Мостовой
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