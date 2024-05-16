Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» с сезона-2024/25.

«Обрадовался тому, что выбрали футбольного человека, который и в прошлом прекрасный футболист. Ясно, что это не гарантирует результат, потому что играют футболисты. Уже хорошо, что «Спартак» начал думать по-футбольному. Красно-белые всегда должны быть на верхних позициях нашего чемпионата. Не стал бы его сравнивать со Слишковичем. Владимира полтора месяца назад никто не знал. Да, он мололец. Из семи игр проиграл одну. Если он останется в штабе, будет нормально. А вот если меня еще позовут, будет вообще здорово!», — сказал Мостовой «СЭ».

45-летний Станкович тренирует венгерский «Ференцварош» с сентября прошлого года. Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Сербский клуб под его руководством выигрывал чемпионат страны.

«Спартак» в середине апреля уволил Гильермо Абаскаля. С того момента исполняющий обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.